Местные жители в Киевской области должны знать о доплатах для пенсионеров, так что рассказываем, кому они предусмотрены.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области в 2026 году предусматриваются для постоянно проживающих в зонах отселения после Чернобыльской катастрофы, сообщает Politeka.

В проекте бюджета на 2026 год (№14000) заложено финансирование доплат для неработающих пенсионеров в Киевской области, проживающих в зонах безусловного и гарантированного добровольного отселения.

В 2026 году ежемесячная дополнительная выплата для этих лиц составит 2595 гривен, что связано с повышением минимальной пенсии с 2391 до 2595 грн.

Эта сумма предназначена только для тех, кто проживал или работал в этих зонах на момент аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года и имеет статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области предоставляются исключительно тем, кто отвечает этим критериям, и они не предусматриваются для людей, которые после аварии изменили место жительства за пределы чернобыльских зон и вернулись позже, или зарегистрировавшихся там уже после аварии.

Выплата прекращается, если человек покидает данную территорию или официально трудоустраивается за его пределами. Все данные будут проверяться через государственные реестры, в частности, Единый демографический и Реестр социального страхования.

Правительство планирует установить порядок компенсаций до 30 января 2026, чтобы все, кто имеет право на надбавку, смогли получить ее вовремя. В 2025 году размер компенсации составил 2361 грн, что равняется прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

По данным правительства, количество получателей, подтвердивших место жительства в загрязненной зоне, составляет 105,2 тысячи человек.

