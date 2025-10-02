Пасажири повинні враховувати нові ціни, оскільки подорожчання проїзду в Київській області вже набрало чинності та діє офіційно.

Подорожчання проїзду в Київській області набуло офіційного статусу та торкнулося всіх маршрутів після тривалого періоду незмінних тарифів, повідомляє Politeka.

Обухівська громада через власну сторінку у Facebook поінформувала мешканців про актуальні розцінки, акцентуючи на необхідності враховувати їх під час планування щоденних поїздок.

Підвищення тарифів стало наслідком трирічної стабільності з травня 2022 року на фоні значного зростання витрат перевізників. Заробітні плати водіїв збільшилися більш ніж утричі, мінімальна оплата праці майже подвоїлася, ціни на дизельне пальне зросли на 126%, мастильні матеріали – утричі.

Крім того, суттєво подорожчали запасні частини та комплектуючі – на 159–194%, страхові внески – на 272%, обслуговування транспортних засобів – на 168–210%. Деякі види ремонтних робіт стали вдвічі дорожчими.

Відповідно до методики Міністерства транспорту 2009 року, коригування тарифів обов’язкове при зростанні цін на пальне понад 10% або значних змінах витрат перевізників. На підставі цього Обухівська міська рада ухвалила рішення №525 від 21 серпня 2025 року, затвердивши нові розцінки.

Тепер поїздка маршрутом №1 (ТЗСМ – Лікарня) коштує 18 грн, так само як і маршрути №2 (Лікарня – Яблуневий) та №4 (Ленди – Яблуневий – Піщана). Маршрути №5 (Автостанція – Піщана) та №7 (Піщана – Лукавиця) обійдуться у 14 гривень, а поїздка маршрутом №6 (Лікарня – Піщана) – у 13 грн.

До оновленого переліку також увійшли маршрути №8 (Блакитівка – Піщана), №9 (8 Листопада – Піщана), №10 (Польок – Піщана), №11 (Яровівська – Лікарня), №12 (Соборна – Лікарня) та №14 (Жеваги – Піщана). Пасажири повинні враховувати нові ціни, оскільки подорожчання проїзду в Київській області вже набрало чинності та діє офіційно.

