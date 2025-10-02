Пассажиры должны учитывать новые цены, поскольку подорожание проезда в Киевской области уже вступило в силу и действует официально.

Подорожание проезда в Киевской области приобрело официальный статус и затронуло все маршруты после длительного периода неизменных тарифов, сообщает Politeka.

Обуховское общество через собственную страницу в Facebook проинформировало жителей об актуальных расценках, акцентируя на необходимости учитывать их при планировании ежедневных поездок.

Повышение тарифов явилось следствием трехлетней стабильности с мая 2022 года на фоне значительного роста расходов перевозчиков. Заработные платы водителей увеличились более чем в три раза, минимальная оплата труда почти удвоилась, цены на дизельное топливо выросли на 126%, смазочные материалы – втрое.

Кроме того, значительно подорожали запасные части и комплектующие – на 159–194%, страховые взносы – на 272%, обслуживание транспортных средств – на 168–210%. Некоторые виды ремонтных работ стали вдвое дороже.

Согласно методике Министерства транспорта 2009 года, корректировка тарифов обязательна при росте цен на топливо свыше 10% или значительных изменениях расходов перевозчиков. На основании этого Обуховский городской совет принял решение №525 от 21 августа 2025 г., утвердив новые расценки.

Теперь поездка по маршруту №1 (ТОСМ – Больница) стоит 18 грн, так же как и маршруты №2 (Больница – Яблоневый) и №4 (Ленды – Яблоневый – Песчаная). Маршруты №5 (Автостанция – Песчаная) и №7 (Песчаная – Лукавица) обойдутся в 14 гривен, а поездка по маршруту №6 (Больница – Песчаная) – в 13 грн.

В обновленный перечень также вошли маршруты №8 (Блакитовка – Песчаная), №9 (8 Ноября – Песчаная), №10 (Польок – Песчаная), №11 (Ярововская – Больница), №12 (Соборная – Больница) и №14 (Жеваги – Песчана). Пассажиры должны учитывать новые цены, поскольку подорожание проезда в Киевской области уже вступило в силу и действует официально.

