Тема підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі завжди актуальна серед місцевих жителів, адже це прямо впливає на їхні гаманці.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі може зачепити як мешканців багатоповерхівок, так і бюджетні установи та інші категорії споживачів, повідомляє Politeka.

У міській раді оприлюднили проєкт рішення, який наразі перебуває на стадії розгляду, але вже містить конкретні розрахунки на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі вплине на вартість тепла та гарячої води. Це стосується насамперед абонентів, підключених до Придніпровської теплоелектростанції.

Документ передбачає зміну вартості теплової енергії, її транспортування, постачання та відповідних ЖКП. Для населення ціна на теплову енергію становитиме 1362,37 гривні за 1 Гкал із ПДВ.

Для бюджетних установ цей показник визначений на рівні 1365,62 гривні, а для інших категорій споживачів - 1363,69. Окремо прописано вартість транспортування.

Для населення вона складе 204,12 грн за 1 Гкал, для бюджетних організацій - 206,66, для решти - 205,15. Постачання тепла коштуватиме всім категоріям однаково - 37,68.

Усі зміни розраховані для акціонерного товариства ДТЕК Дніпроенерго, що обслуговує абонентів відокремленого підрозділу Придніпровська ТЕС.

Наразі документ ще проходить необхідні процедури. Остаточне рішення буде ухвалене лише після підписання міським головою. До того часу чинними залишаються старі розцінки.

У випадку затвердження підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі - нові ціни почнуть діяти вже з початку опалювального сезону. Для мешканців облцентру це означатиме, що у квитанціях з’являться оновлені цифри, які залишатимуться актуальними впродовж усього опалювального сезону 2025–2026 років.

