Тема повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре всегда актуальна среди местных жителей, ведь это оказывает прямое влияние на их кошельки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре может коснуться как жителей многоэтажек, так и бюджетных учреждений и других категорий потребителей, сообщает Politeka.

В городском совете обнародовали проект решения , который находится на стадии рассмотрения, но уже содержит конкретные расчеты на отопительный сезон 2025-2026 годов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре повлияет на стоимость тепла и горячей воды. Это касается, прежде всего, абонентов, подключенных к Приднепровской теплоэлектростанции.

Документ предусматривает изменение стоимости тепловой энергии, ее транспортировку, поставку и соответствующие ЖКУ. Для населения цена на тепловую энергию составит 1362,37 гривны за 1 Гкал по НДС.

Для бюджетных учреждений этот показатель определен на уровне 1365,62 гривны, а для других категорий потребителей – 1363,69. Отдельно прописана стоимость транспортировки.

Для населения она составит 204,12 грн за 1 Гкал, для бюджетных организаций – 206,66, для остальных – 205,15. Поставка тепла обойдется всем категориям одинаково - 37,68.

Все изменения рассчитаны для акционерного общества ДТЭК Днепроэнерго, обслуживающего абонентов обособленного подразделения Приднепровской ТЭС.

Пока документ еще проходит необходимые процедуры. Окончательное решение будет принято только после подписания мэром. К тому времени действуют остающиеся старые расценки.

В случае утверждения повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре – новые цены начнут действовать уже с начала отопительного сезона. Для жителей облцентра это означает, что в квитанциях появятся обновленные цифры, которые будут оставаться актуальными на протяжении всего отопительного сезона 2025-2026 годов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.