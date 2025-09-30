Графік відключення світла у жовтні 2025 в Дніпропетровській області передбачає точне планування робіт із вказанням конкретних адрес та номерів будинків, що дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися.

Графік відключення світла у жовтні 2025 в Дніпропетровській області охоплює низку населених пунктів та конкретних вулиць, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У місті Дніпро 1 жовтня з 08:00 до 18:00 роботи торкнуться вул. Братів Горобців, 57; вул. Криворізька, будинки 2–8 (парні), 20; вул. Макарова, 2, 4, 8; пров. Верстатобудівельний, 4. 2 жовтня з 08:00 до 18:00 ремонтні роботи охоплять вул. Братів Горобців, 55; вул. Павла Чубинського, 1, 2, 2А, 3, 5, 5А; вул. Макарова, 1, 1А, 1Б, 2, 27А; пров. Листяний, 19А; пров. Ялицевий, 1, 1А, 3, 5, 7.

3 числа з 08:00 до 18:00 заплановане відключення на вул. Надії Алексєєнко, 106, 106А. 5 жовтня з 08:00 до 18:00 роботи відбудуться на вул. Пресова, 69; вул. Чорних Запорожців, 3Л; проїзд Олександра Гальченка, 2; пр-т Богдана Хмельницького, будинки 118–222 із конкретними номерами, зазначеними для точності робіт.

У місті Жовті Води 1 жовтня з 08:00 до 17:00 планується відключення на вул. Авангардна, 38–72 (парні); вул. Геологічна, 5, 7–39; вул. С. Шилова, 1–10; пров. Вишневий, 1–27; пров. Гірницький, 1–28; вул. Музейна, 17–29; вул. Польова, 13–62; вул. Рудна, 16; вул. Щаслива, 20–72. 2 жовтня з 08:00 до 17:00 планові роботи охоплять вул. Березнева, 20–40; вул. Заводська, 6–7; вул. Івана Богуна, 1–27, 73; вул. Олеся Гончара, 16–49; пров. Вокзальний, 1–23; пров. Єдності, 1–24; пров. Західний, 1–28; пров. Райдужний, 1–7; пров. Східний, 1–28; пров. Херсонеський, 1–23А.

3 числа з 08:00 до 17:00 ремонтні роботи відбудуться на вул. Донбасівська, 1–65; вул. Мостова, 3–74; вул. Поштова, 1–61; вул. Данила Нечая, 1–22; вул. Набережна, 1А–39; вул. Кооперативна, 31–126; вул. Григорія Сковороди, 1–64; вул. Жовторічанська, 5; вул. Калинова, 2–16; вул. Ярова, 2; вул. Волошкова, 2–19; вул. Наукова, 1–19.

У Вільногірську 2 жовтня з 08:30 до 16:30 роботи пройдуть на вул. Ентузіастів, 3–10; вул. Степова, 5–7; вул. Молодіжна, 2–12. У Криворізькому районі того ж дня планові роботи охоплять с. Надеждівка на вул. Садова, 23–24; вул. Шкільна, 1–14; пров. Садовий, 12–53.

Отже, графік відключення світла у жовтні 2025 в Дніпропетровській області передбачає точне планування робіт із вказанням конкретних адрес та номерів будинків, що дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.