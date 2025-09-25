Перші рейси за новим графіком поїздів до Черкас заплановано на декілька днів.

Новий графік поїздів до Черкас вводиться компанією-перевізником "Укрзалізниця" на новий експерементальний експрес, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

Оголошено про запуск нового регіонального експреса №844/843, який з’єднає Фастів та Черкаси прямим залізничним маршрутом. Новий рейс запроваджується у тестовому режимі й курсуватиме у вихідні дні, надаючи пасажирам зручну можливість без пересадок дістатися з Фастова до обласного центра та у зворотному напрямку.

Перші рейси за новим графіком поїздів до Черкас заплановано на 27 вересня та 4 жовтня. Це чудова нагода для мандрівників випробувати новий маршрут, спланувати подорож або відвідати місто на вихідні, не витрачаючи часу на пересадки чи пошук інших видів транспорту.

Новий графік поїздів до Черкас виглядає так:

№844/843 вирушатиме з Фастова о 07:49 та прибуватиме до Черкас о 12:48, забезпечуючи комфортну подорож тривалістю близько п’яти годин;

у зворотному напрямку поїзд №843/844 відправлятиметься з Черкас о 15:17 і прибуватиме до Фастова о 20:47, що дозволить пасажирам зручно повернутися додому того ж дня.

Маршрут нового рейсу охоплює низку важливих залізничних станцій, серед яких Київ-Пасажирський, Миронівка, Цвіткове та станція імені Тараса Шевченка. Це означає, що скористатися новим сполученням зможуть не лише мешканці цих міст, а й пасажири з інших населених пунктів уздовж маршруту.

Запуск цього регіонального поїзда має на меті підвищити мобільність населення, полегшити подорожі між областями та створити додаткові можливості для відпочинку, роботи чи навчання. Зручний розклад дозволяє вирушити вранці, провести день у Черкасах та повернутися ввечері, що особливо зручно для одноденних поїздок.

