Нова система оплати проїзду у Львові забезпечує безлімітні поїздки та зручність управління поїздками без необхідності фізичних квитків.

Нова система оплати проїзду у Львові пропонує користувачам зручний електронний квиток у додатку LeoCard, який дозволяє придбати 30-денний абонемент на необмежену кількість поїздок у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Таку інформацію публікують на сторінці картки у Фейсбук.

В оновленій версії застосунку необхідно обрати пункт “Купити квитки” → “Довгостроковий квиток”, після чого абонемент стане доступним для використання.

Вартість 30-денного квитка становить 900 грн. Важливо зазначити, що студентам придбання абонемента можливо лише через транспортні картки ЛеоКарт, а не безпосередньо у додатку. Система не підтримує купівлю на номер віртуальної картки “4000…” через інші сервіси, тому користувачам слід уважно дотримуватися правил.

Під час покупки потрібно обрати дату активації абонемента. З цього часу він стане доступним для першої валідації у транспорті через 15 хвилин, а його дія рахується календарними днями. Після активації користувачі отримують QR-код у меню “Мої квитки”, який необхідно підносити до зчитувача валідатора в кожному транспортному засобі. При перевірці контролерами слід надавати завалідований код із додатку.

Автоматичне оновлення додатку забезпечує встановлення нової версії LeoCard без додаткових дій. Якщо ця функція не ввімкнена, оновлення слід виконати вручну через App Store або Google Play.

