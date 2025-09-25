Робота для пенсіонерів у Харківській області представлена кількома напрямами, що дає змогу обирати вакансії відповідно до навичок та уподобань, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції надає сайт work.ua.

Компанія «Экодис, ООО» шукає садівника та озеленювача з власним авто для догляду за газонами, деревами та рослинами. Вакансія підходить пенсіонерам, студентам і кандидатам з досвідом у ландшафтному дизайні не менше двох років. Важливі пунктуальність, охайність і бажання працювати. Працівникам пропонують гідну зарплату, дружній колектив, гнучкий графік та можливості розвитку навичок. Цех обладнаний сучасною технікою та зручно розташований для транспорту.

Інтернет-магазин обладнання для аерографії відкрив позицію помічника комірника на складі та в сервісному центрі. Основні обов’язки — прийом і видача товару, комплектація замовлень за накладними, відправлення Новою поштою і ремонт аерографів. Працівникам забезпечено офіційне працевлаштування, оплачуване стажування, кар’єрний ріст та комфортні умови з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. Заробіток становить від 20 000 гривень або 900 гривень за 6-годинну зміну.

Roll Club пропонує вакансію учня суші-кухаря. Графік обирає працівник — 8, 10 або 12 годин. Завдання включають допомогу кухарям, приготування та оформлення суші, дотримання правил безпеки та підтримку чистоти на кухні. Компанія надає навчання з нуля, кар’єрні перспективи, бонуси, доставку після зміни, знижки на меню та можливість творчо працювати зі стравами.

Отже, робота для пенсіонерів у Харківській області охоплює садівництво, складську роботу та ресторанну сферу, пропонуючи офіційне оформлення, стабільний дохід, гнучкий графік і підтримку колективу, що робить вакансії доступними для широкого кола кандидатів.

