Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює промисловість, сферу торгівлі та охорону, пропонуючи стабільний заробіток, офіційне оформлення та соціальні гарантії.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області представлена у кількох сферах, що дозволяє підібрати вакансію залежно від досвіду та можливостей, повідомляє Politeka.

Серед актуальних пропозицій, розміщених на work.ua, окрему увагу привертає «Північна промислова група». Підприємство у Чернігові запрошує швей. Є варіанти повної або часткової зайнятості. Робота доступна студентам, людям з інвалідністю та старшому поколінню. Виробничий цех розташований на вулиці Курганній, обладнаний сучасними автоматизованими машинами. Умови комфортні, навантаження стабільне, транспортна розв’язка зручна.

Графік роботи передбачає початок о 8:30 та завершення о 17:00. Вихідні дні — субота та неділя. Гарантується офіційне оформлення та соціальний пакет. Зарплата варіюється від 16 000 до 25 000 гривень, розмір залежить від кваліфікації та продуктивності.

У Ніжині мережа магазинів «Фора» відкрила вакансію продавця. Основні завдання включають викладку продукції, фасування, контроль термінів придатності та консультування покупців. Працівникам обіцяють дохід від 16 600 до 19 900 гривень, своєчасні виплати, медичне страхування, навчання з нуля та гнучкий графік. Крім того, створено можливість для кар’єрного зростання. Колектив підтримує новачків і забезпечує комфортні умови.

Охоронна компанія «Вікінг-2012» шукає співробітників для Києва та Чернігова. Об’єкти — торговельно-розважальні центри. Пропонуються денні, добові та вахтові зміни. Працівникам надають формений одяг і житло. Оплата праці становить від 18 000 до 24 000 гривень, додатково передбачені премії.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює промисловість, сферу торгівлі та охорону, пропонуючи стабільний заробіток, офіційне оформлення та соціальні гарантії для кандидатів різних категорій.

