Работа для пенсионеров в Черниговской области включает промышленность, сферу торговли и охрану, предлагая стабильный заработок, официальное оформление и социальные гарантии.

Работа для пенсионеров в Черниговской области представлена ​​в нескольких областях, что позволяет подобрать вакансию в зависимости от опыта и возможностей, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений, размещенных на work.ua , особое внимание привлекает «Северная промышленная группа». Предприятие в Чернигове приглашает швей . Имеются варианты полной или частичной занятости. Работа доступна студентам, людям с инвалидностью и старшему поколению. Производственный цех расположен на улице Курганной, оборудован современными автоматизированными машинами. Условия комфортные, погрузка стабильная, транспортная развязка удобна.

График работы предусматривает начало в 8:30 и завершение в 17:00. Выходные дни – суббота и воскресенье. Гарантируется официальное оформление и социальный пакет. Зарплата варьируется от 16000 до 25000 гривен, размер зависит от квалификации и производительности.

В Нежине сеть магазинов «Фора» открыла вакансию продавца . Основные задачи включают выкладку продукции, фасовку, контроль сроков годности и консультирование покупателей. Работникам обещают доход от 16 600 до 19 900 гривен, своевременные выплаты, медицинское страхование, обучение с нуля и гибкий график. Кроме того, создана возможность для карьерного роста. Коллектив поддерживает новичков и обеспечивает удобные условия.

Охранная компания "Викинг-2012" ищет сотрудников для Киева и Чернигова. Объекты – торгово-развлекательные центры. Предлагаются дневные, суточные и вахтенные изменения. Работникам предоставляют форменную одежду и жилье. Оплата труда составляет от 18000 до 24000 гривен, дополнительно предусмотрены премии.

Итак, работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает промышленность, сферу торговли и охраны, предлагая стабильный заработок, официальное оформление и социальные гарантии для кандидатов разных категорий.

