Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює різні напрями та забезпечує дохід, соціальні гарантії, медичне обслуговування й комфортні умови для кандидатів.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна у напрямах від виробництва до логістики та торгівлі, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії надає Work.ua.

У Дніпрі підприємство «Інтерпайп» відкрило вакансію працівника виробництва. Пропозиція підходить людям без досвіду, студентам і кандидатам з інвалідністю. Компанія пропонує стабільний дохід від 20 000 до 35 000 гривень, двічі на місяць виплачує зарплату, забезпечує корпоративним транспортом, харчуванням, медичною страховкою. Є можливість здобути вищу металургійну освіту коштом роботодавця. Робота передбачає розвиток навичок, гнучкий графік і підтримку колективу.

Мережа АЗК «ОККО» запрошує продавців-касирів. Основні завдання: продаж пального, обслуговування клієнтів, реалізація товарів у магазині та підготовка продукції кафе за стандартами компанії. Передбачене офіційне оформлення з першого дня, оплачувана відпустка, регулярні виплати, страховка та допомога колег. Для чоловіків обов’язкові документи військового обліку й паспорт. Досвід у торгівлі вітається, але не є вимогою.

У Кривому Розі Glovo набирає кур’єрів — пішки, на велосипеді, мотоциклі чи автомобілі. Працівники можуть заробляти до 35 000 гривень на місяць і обирати щоденні або щотижневі виплати. Передбачено страхування під час доставки. Для водіїв потрібні паспорт, права та техпаспорт. Військовий квиток не вимагається.

Отже, робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює різні напрями та забезпечує дохід, соціальні гарантії, медичне обслуговування й комфортні умови для кандидатів.