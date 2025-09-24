Работа для пенсионеров в Днепропетровской области охватывает различные направления и обеспечивает доход, социальные гарантии, медицинское обслуживание и комфортные условия для кандидатов.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области доступна по направлениям от производства до логистики и торговли, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии предоставляет Work.ua.

В Днепре предприятие "Интерпайп" открыло вакансию работника производства. Предложение подходит людям без опыта, студентам и кандидатам с инвалидностью. Компания предлагает стабильный доход от 20000 до 35000 гривен, дважды в месяц выплачивает зарплату, обеспечивает корпоративным транспортом, питанием, медицинской страховкой. Есть возможность получить высшее металлургическое образование на средства работодателя. Работа предполагает развитие навыков, гибкий график и поддержку коллектива.

Сеть АЗК «ОККО» приглашает продавцов-кассиров . Основные задачи: продажа горючего, обслуживание клиентов, реализация товаров в магазине и подготовка продукции кафе по стандартам компании. Предусмотрено официальное оформление с первого дня, оплачиваемый отпуск, регулярные выплаты, страховка и помощь коллег. Для мужчин обязательны документы военного учета и паспорт. Опыт торговли приветствуется, но не является требованием.

В Кривом Роге Glovo набирает курьеров – пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Работники могут зарабатывать до 35 000 гривен в месяц и выбирать ежедневные или еженедельные выплаты. Предусмотрено страхование при доставке. Для водителей требуются паспорт, права и техпаспорт. Военный билет не требуется.

