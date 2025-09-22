Найближчими днями відбудуться значні зміни для пасажирів та вводиться новий графік руху транспорту в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

У зв’язку з цим тимчасові зміни стосуватимуться як руху трамваїв, так і проїзду автомобілів.

Причиною нового графіку руху транспорту в Дніпрі стане проведення масштабних ремонтних робіт на коліях у районі перехрестя проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Привокзальної.

Зокрема, йдеться про трамвай №7, маршрут якого буде змінено на період виконання робіт. З 9 години ранку 22 вересня і до 7 години ранку 27 вересня 2025 року, а також повторно з 9 години ранку 29 вересня і до завершення 3 жовтня, вагони трамвая №7 курсуватимуть лише від Університету науки і технологій до площі Старомостової.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі передбачає також, що у цей час поїздки до Залізничного вокзалу не здійснюватимуться, тому пасажирам слід заздалегідь врахувати цю обставину у своїх планах пересування.

Обмеження торкнуться й іншого транспорту, що пересувається в районі вулиці Привокзальної. У визначені дати водії не зможуть виконувати лівий поворот з вулиці Привокзальної на проспект Дмитра Яворницького.

Крім того, буде повністю відсутня можливість здійснювати розворот на самому проспекті. Це може створювати певні труднощі для автомобілістів, особливо в години пік, тому фахівці закликають мешканців і гостей міста враховувати ці обмеження при плануванні маршрутів.

У міській раді та комунальних службах наголошують, що ремонтні роботи є необхідними, адже вони спрямовані на відновлення безпечного та якісного функціонування трамвайної колії, яка щодня обслуговує тисячі пасажирів. Тимчасові незручності пов’язані з проведенням модернізаційних заходів, які у перспективі дозволять забезпечити більш комфортне й безпечне перевезення мешканців.

Джерело: dnepr.info

