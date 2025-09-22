В ближайшие дни произойдут значительные изменения для пассажиров и вводится новый график движения транспорта в Днепре, сообщает Politeka.net.

В этой связи временные изменения будут касаться как движения трамваев, так и проезда автомобилей.

Причиной нового графика движения транспорта в Днепре станет проведение масштабных ремонтных работ на путях в районе перекрестка проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Привокзальной.

В частности, речь идет о трамвае №7, маршрут которого будет изменен на период выполнения работ. С 9 часов утра 22 сентября и до 7 часов утра 27 сентября 2025 года, а также повторно с 9 часов утра 29 сентября и до завершения 3 октября, вагоны трамвая №7 будут курсировать только от Университета науки и технологий до площади Старомостовой.

Новый график движения транспорта в Днепре предусматривает также, что в настоящее время поездки в Железнодорожный вокзал не будут осуществляться, поэтому пассажирам следует заранее учесть это обстоятельство в своих планах передвижения.

Ограничения коснутся и другого транспорта, передвигающегося в районе улицы Привокзальной. В указанные даты водители не смогут выполнять левый поворот с улицы Привокзальной на проспект Дмитрия Яворницкого.

Кроме того, будет полностью отсутствовать возможность совершать разворот на самом проспекте. Это может создавать определенные трудности для автомобилистов, особенно в часы пик, поэтому специалисты призывают жителей и гостей города учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

В городском совете и коммунальных службах отмечают, что ремонтные работы необходимы, ведь они направлены на восстановление безопасного и качественного функционирования трамвайного пути, который ежедневно обслуживает тысячи пассажиров. Временные неудобства связаны с проведением модернизационных мероприятий, позволяющих в перспективе обеспечить более комфортную и безопасную перевозку жителей.

