Дефіцит продуктів у Львівській області створює відчутні труднощі для мешканців і підприємців, повідомляє Politeka.

Найбільше проблеми відображаються на ринку хлібобулочних виробів, де зростання цін відбувається найшвидше.

Споживачі вже фіксують поступове підвищення вартості. Експерти припускають, що батон із пшеничного борошна може сягнути 55 гривень, що становитиме приблизно чверть додаткових витрат у порівнянні з теперішнім рівнем. Головною причиною вважають здорожчання пального, адже саме транспортні витрати визначають доставку зерна та реалізацію готової продукції.

Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус підкреслив, що в Україні достатньо сировини та виробничих можливостей, аби забезпечити населення. Водночас логістика залишається ключовим чинником, який формує остаточну вартість у торговельних мережах.

Додаткові ускладнення виникають через пошкодження заводів і транспортної інфраструктури внаслідок обстрілів. Це підвищує ризики забезпечення регіону та чинить додатковий тиск на покупців.

На початку серпня 2025 року у магазинах фіксували такі ціни: батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — від 42,99 до 44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90 грн. Прогнозоване підвищення до 55 гривень стане серйозним викликом для сімейних бюджетів.

Фахівці рекомендують планувати покупки заздалегідь і користуватися спеціальними пропозиціями магазинів, щоб зменшити негативний вплив. Очевидно, що дефіцит продуктів у Львівській області вже позначається на ринку, змушуючи місцевих мешканців шукати більш доступні варіанти.

