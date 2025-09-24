Дефицит продуктов во Львовской области уже отражается на рынке, заставляя местных жителей искать более доступные варианты.

Дефицит продуктов во Львовской области создает ощутимые трудности для жителей и предпринимателей, сообщает Politeka.

Больше всего проблемы отражаются на рынке хлебобулочных изделий, где рост цен происходит быстрее всего.

Потребители уже фиксируют постепенное повышение стоимости. Эксперты предполагают, что батон из пшеничной муки может составить 55 гривен, что составит примерно четверть дополнительных расходов по сравнению с нынешним уровнем. Главной причиной считают удорожание горючего, ведь именно транспортные расходы определяют доставку зерна и реализацию готовой продукции.

Консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс подчеркнул, что в Украине достаточно сырья и производственных возможностей для обеспечения населения. В то же время, логистика остается ключевым фактором, который формирует окончательную стоимость в торговых сетях.

Дополнительные осложнения возникают из-за повреждений заводов и транспортной инфраструктуры в результате обстрелов. Это повышает риски обеспечения региона и оказывает дополнительное давление на покупателей.

В начале августа 2025 года в магазинах фиксировали следующие цены: батон «Румьянец» (450 г) – 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) – от 42,99 до 44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) – 44,90 грн. Прогнозируемое повышение до 55 гривен станет серьезным вызовом семейным бюджетам.

Специалисты рекомендуют планировать покупки заранее и пользоваться специальными предложениями магазинов, чтобы снизить негативное влияние. Очевидно, что дефицит продуктов во Львовской области уже отражается на рынке, заставляя местных жителей искать доступные варианты.

