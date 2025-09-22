Представники «Київавтодору» ще раз перепрошують водіїв і пасажирів за тимчасові незручності та обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві стосується декількох вулиць української столиці, на яких проводитимуться масштабні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

У період з 22 до 31 вересня у Голосіївському районі вводиться часткове обмеження руху транспорту в Києві дорогою-дублером Столичного шосе.

Фахівці дорожньо-експлуатаційного управління «Магістраль» розпочинають роботи з облаштування нової заїзної кишені на зупинці «Корчуватський КБМ».

Це дасть змогу у майбутньому зробити посадку та висадку пасажирів більш зручною і безпечною, а також зменшить ризик виникнення заторів на цій ділянці дороги. Водночас під час проведення ремонту рух частково обмежать: у напрямку Південного мосту буде закрито крайню праву смугу.

Окрім цього, у корпорації повідомили і про інші роботи, які вплинуть на транспортну ситуацію у місті. Так, з 22 вересня до 20 жовтня буде частково обмежено рух транспорту в Києві на вулиці Зодчих у Святошинському районі. Тут працівники ШЕУ Святошинського району планують провести поточний ремонт дорожнього покриття на відрізку вулиці між житловими будинками під номерами 34 та 40.

Ремонт передбачає відновлення асфальтового полотна, що забезпечить більш комфортний і безпечний проїзд для водіїв та громадського транспорту. У комунальній корпорації наголошують, що такі роботи є необхідними для підтримання дорожньої інфраструктури столиці у належному стані.

Представники «Київавтодору» ще раз перепрошують водіїв і пасажирів за тимчасові незручності та закликають усіх учасників дорожнього руху враховувати нові обмеження при пересуванні містом.

