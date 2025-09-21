Підвищення тарифів на воду в Полтавській області торкнеться лише частини споживачів.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області планується для окремих категорій споживачів комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», інформує Politeka.

Відповідний проєкт рішення винесено на розгляд депутатів Полтавської обласної ради.

Згідно з документом, розцінки для населення, що користується централізованим теплопостачанням та гарячою водою, залишаються незмінними на рівні, встановленому ще у 2021 році. Водночас зміни стосуватимуться бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.

Пропонується встановити одноставковий тариф на теплову енергію у розмірі 3 568,65 гривень/Гкал. Це означає зростання на 6,1–6,2% у порівнянні з чинними розцінками.

Також передбачене коригування двоставкових розцінок. Для бюджетних установ та інших організацій умовно-змінна частина сягне 2 916,74 грн/Гкал, що відповідає підвищенню на 1,7%. Умовно-постійна частина для цієї категорії складе від 181 021,07 до 181 741,32, а для релігійних структур — 175 117,09 грн. У процентному вираженні приріст становить від 15,8% до 17,7%.

Вартість гарячої води для мешканців не змінюється й залишається 118,66 грн/куб. м. Натомість бюджетні установи сплачуватимуть 220,94 гривень, а інші споживачі — 220,86 грн за кубометр, що означає зростання на 8,2–8,4%.

Крім того, розцінки на транспортування теплової енергії для ліцензіатів зростуть майже на 41% і становитимуть 509,72 гривень/Гкал.

Якщо рішення буде підтримано, нові ціни діятимуть у період з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року. Отже, підвищення тарифів на воду в Полтавській області торкнеться лише частини споживачів, серед яких бюджетні, інші організації та релігійні громади.

