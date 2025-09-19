Новий графік руху транспорту в Києві забезпечує обслуговування пасажирів під час проведення ярмарків на зазначених вулицях.

Новий графік руху транспорту в Києві запроваджується на вихідні 20 та 21 вересня через проведення продовольчих ярмарків на низці столичних вулиць, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП «Київпастранс».

Зміни торкнуться автобусів та тролейбуса № 34, що курсуватимуть за коригованими схемами руху для уникнення заторів та забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.

У суботу, 20 вересня, тимчасові маршрути запроваджуються для автобусів №№ 33, 39, 63, 81, 101 та тролейбуса № 34.

Наприклад, № 33 курсуватиме через вул. Академіка Кухаря, вул. Кіото, вул. Мілютенка, проспект Лісовий, вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України, а далі повертається назад аналогічним шляхом.

№ 39 у напрямку до Лисогірського провулку слідує через просп. Голосіївський, просп. Науки, вул. Лисогірська до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною, а у зворотному напрямку повертається за власним напрямком.

№ 63 сполучає станцію метро «Червоний Хутір» та вул. Кубанської України, а автобус № 81 слідує через вул. Академіка Кухаря, вул. Кіото, вул. Кубанської України, проспект Лісовий та вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України та назад.

№ 101 від станції метро «Почайна» курсує до проспекту Червоної Калини, далі через вул. Рональда Рейгана та вул. Миколи Закревського за власним маршрутом.

Тролейбус № 34 забезпечує сполучення від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 21 вересня, зміни пересування вплинуть на №№ 31, 110, 112.

№ 31 пролягає від ст. м. «Політехнічний інститут» через просп. Берестейський, вул. Богдана Гаврилишина, вул. Довнар-Запольського, вул. Дегтярівська, вул. Білоруська, вул. Деревлянська, вул. Юрія Іллєнка, вул. Академіка Ромоданова, вул. Загорівська, вул. Князя Володимира Мономаха до вул. Татарської. Автобуси №№ 110 та 112 слідують від ст. м. «Площа Українських Героїв» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі через вул. Івана Микитенка, вул. Сірожупанників та вул. Сулеймана Стальського. У зворотному напрямку зміни відсутні.

Отже, новий графік руху транспорту в Києві забезпечує обслуговування пасажирів під час проведення ярмарків на зазначених вулицях. У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності та радять враховувати зміни при плануванні поїздок.

