Новый график движения транспорта в Киеве обеспечивает обслуживание пассажиров во время проведения ярмарок по указанным улицам.

Новый график движения транспорта в Киеве вводится на выходные 20 и 21 сентября из-за проведения продовольственных ярмарок на ряде столичных улиц, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП «Киевпасстранс».

Изменения коснутся автобусов и троллейбуса № 34, которые будут курсировать по корректированным схемам движения во избежание пробок и обеспечения безопасности участников дорожного движения.

В субботу, 20 сентября, временные маршруты вводятся для автобусов №33, 39, 63, 81, 101 и троллейбуса №34.

Например, №33 будет курсировать через ул. Академика Повара, ул. Киото, ул. Милютенко, проспект Лесной, ул. Космонавта Поповича на ул. Кубанской Украины, а затем возвращается обратно аналогичным путем.

№ 39 по направлению к Лысогорскому переулку следует через просп. Голосеевский, просп. Науки, ул. Лысогорская к транспортной развязке на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамно, а в обратном направлении возвращается по собственному направлению.

№ 63 соединяет станцию ​​метро «Красный Хутор» и ул. Кубанской Украины, а автобус № 81 следует через ул. Академика Повара, ул. Киото, ул. Кубанской Украины, проспект Лесной и ул. Космонавта Поповича на ул. Кубанской Украины и обратно.

№ 101 от станции метро «Почайна» курсирует на проспект Червоной Калины, далее через ул. Рональда Рейгана и ул. Николая Закревского по собственному маршруту.

Троллейбус №34 обеспечивает сообщение от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

В воскресенье, 21 сентября, изменения передвижения окажут влияние на №№ 31, 110, 112.

№31 лежит от ст. м. "Политехнический институт" через просп. Берестейский, ул. Богдана Гаврилишина, ул. Довнар-Запольского, ул. Дегтяревская, ул. Белорусская, ул. Деревлянская, ул. Юрия Ильенко, ул. Академика Ромоданова, ул. Загоровская, ул. Князя Владимира Мономаха на ул. Татарской. Автобусы №№ 110 и 112 следуют от ст. м. «Площадь Украинских Героев» и ст. г. "Лукьяновская" до ул. Радужной по своим маршрутам, дальше через ул. Ивана Микитенко, ул. Серожупанников и ул. Сулеймана Стальского. В обратном направлении изменения отсутствуют.

Новый график движения транспорта в Киеве обеспечивает обслуживание пассажиров во время проведения ярмарок на указанных улицах. В «Киевпасстрансе» извиняются за временные неудобства и советуют учитывать изменения при планировании поездок.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.

Также Politeka писала о повышении цен на отопление.

Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.