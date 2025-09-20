Громадяни, які втратили дах над головою через війну, можуть претендувати на безкоштовне житло для ВПО у Київській області.

Держава пропонує кілька програм підтримки, що дають можливість отримати безкоштовне житло для ВПО у Київській області, повідомляє Politeka.

Програми, що передбачають безкоштовне житло для ВПО у Київській області, діють для різних категорій громадян.

Відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення, право на таку допомогу мають військові, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, діти-сироти та ті, хто втратив батьківське піклування, а також сім’ї загиблих військових і громадяни, чиї оселі зруйновані війною.

Процедура отримання даху над головою за цією системою складна і довготривала, адже передбачає збір великого пакету документів та очікування у черзі.

Особливу увагу в цьому році приділено саме переселенцям. Для них держава пропонує квартири у безпечних регіонах, переважно завдяки міжнародній допомозі.

Таке безкоштовне житло для ВПО в Київській області зазвичай тимчасове, проте воно дає можливість швидко адаптуватися. Пріоритет надається родинам із дітьми, людям старшого віку та особам із особливими потребами.

Військові можуть розраховувати на новобудови чи відновлені квартири, що фінансуються з бюджету або завдяки донорам.

Діє й програма "єВідновлення", яка спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб та тих, чиї оселі були знищені. Компенсація надається сертифікатами на купівлю нових квартир або у вигляді коштів на будівництво.

Інша програма, "єОселя", розрахована на військових, медиків, вчителів та науковців. Вона пропонує пільгові кредити на дім під 3%, тоді як для решти громадян ставка становить 7%. Максимальна площа такого помешкання визначена у 52,5 квадратного метра на одну людину плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

