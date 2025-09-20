Проблеми з врожаєс можуть призвести до дефіциту продуктів у Львівській області та інших регіонах України.

Дефіцит продуктів у Львівській області спостерігається через проблеми з врожаєм на низку традиційних для українців овочів, повідомляє Politeka.net.

Дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах України спострігається на частину товарів. Так, на тлі скорочення пропозиції білоголової капусти і лохини їхні ціни істотно зросли, тоді як картопля і томати, навпаки, подешевшали завдяки високому врожаю.

Городники вже почали ділитися першими спостереженнями щодо цьогорічного врожаю та відзначають, які сорти овочів проявили себе найкраще. Традиційно в центрі уваги опинилася картопля, адже саме вона є однією з основних культур на українських полях і цьогоріч знову викликала чималий інтерес як у фахівців, так і в аматорів.

Втім, за словами головного агронома Василя Шкари, погодні умови істотно позначилися на результатах. Весняні заморозки та затяжна літня спека створили для культур серйозний стрес, що особливо відчулося під час періоду цвітіння та формування бульб. Якщо минулого року на дослідних ділянках з одного куща картоплі збирали від 20 до 50 бульб, то цього сезону врожайність зменшилася на 30–40 відсотків.

Не краща ситуація і з цибулею. Через воєнні дії та вимушене перенесення основного виробництва з південних регіонів у центральні та західні області обсяги зібраного врожаю помітно скоротилися. Кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця Інституту овочівництва і картоплярства НААН Вікторія Рудь пояснила, що теперішні фермери цих регіонів отримують урожай у чотири рази менший, ніж їхні колеги, які до війни працювали на тимчасово окупованих територіях.

Це може призвести до дефіциту цього продукту у Львівській області та інших регіонах України.

Також почали підвищуватися ціни на білокачанну капусту. На сьогоднішній день український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація даної продукції середніх сортів вже практично завершилася, а продажі пізніх сортів розпочали тільки поодинокі господарства. Таким чином, обмежена пропозиція та дефіцит цього продукту у Львівській області та інших регіонах в умовах активної торгівлі стимулює зростання цін у даному сегменті.

