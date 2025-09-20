Проблемы с урожаем могут привести к дефициту продуктов во Львовской области и других регионах Украины.

Дефицит продуктов во Львовской области наблюдается из-за проблем с урожаем на ряде традиционных для украинцев овощей, сообщает Politeka.net.

Дефицит продуктов во Львовской области и других регионах Украины наблюдается часть товаров. Так, на фоне сокращения предложения белокочанной капусты и голубики их цены существенно выросли, тогда как картофель и томаты, напротив, подешевели благодаря высокому урожаю.

Огородники уже начали делиться первыми наблюдениями по этому урожаю и отмечают, какие сорта овощей проявили себя лучше. Традиционно в центре внимания оказался картофель, ведь именно он является одной из основных культур на украинских полях и в этом году вновь вызвал немалый интерес как у специалистов, так и у любителей.

Впрочем, по словам главного агронома Василия Шкары, погодные условия существенно отразились на результатах. Весенние заморозки и затяжная летняя жара создали для культур серьезный стресс, что особенно ощутимо во время периода цветения и формирования клубней. Если в прошлом году на опытных участках с одного куста картофеля собирали от 20 до 50 клубней, то в этом сезоне урожайность уменьшилась на 30–40 процентов.

Не лучшая ситуация и с луком . Из-за военных действий и вынужденного переноса основного производства из южных регионов в центральные и западные области объемы урожая заметно сократились. Кандидат экономических наук, старшая научная сотрудница Института овощеводства и картофелеводства НААН Виктория Рудь объяснила, что нынешние фермеры этих регионов получают урожай в четыре раза меньше, чем их коллеги, которые до войны работали на временно оккупированных территориях.

Это может привести к дефициту этого продукта в Львовской области и других регионах Украины.

Также начали повышаться цены на белокочанную капусту. На сегодняшний день украинский рынок капусты переживает период межсезонья, когда реализация данной продукции средних сортов практически завершилась, а продажи поздних сортов начали только единичные хозяйства. Таким образом, ограниченное предложение и дефицит этого продукта во Львовской области и других регионах в условиях активной торговли стимулирует рост цен в данном сегменте.

Источник: Фокус.

