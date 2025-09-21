Грошова допомога у Київській області не виплачується, якщо подано неповний пакет документів та кількох інших випадках.

Грошова допомога у Київській області може бути призначена окремим категоріям українців як компенсація за харчування, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді України нагадали, що такі виплати передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Отримати компенсацію мають право учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних інцидентів, які належать до 1 чи 2 категорії. Також на неї можуть претендувати потерпілі від Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорій 1 або 2, а ще особи, що зазнали радіаційного опромінення та офіційно мають відповідний статус.

Подати заяву можна у кілька способів. Для цього передбачені сервісні центри Пенсійного фонду, портал «Дія», а також можливість звернення через уповноважених представників органів місцевого самоврядування або у Центри надання адміністративних послуг.

Разом із заявою обов’язково додаються копії документів: посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії, учасника ядерних аварій чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи або опромінення (1–2 категорія), а також довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків чи паспорт із відповідною відміткою про відмову від отримання цього номера. Призначення компенсації здійснюється протягом десяти днів після подання повного пакета.

Водночас грошова допомога у Київській області не виплачується, якщо подано неповний пакет документів, у разі зміни місця реєстрації чи позбавлення особи статусу учасника ліквідації, потерпілого від аварії або радіаційного опромінення (1–2 категорія).

