Денежная помощь в Киевской области не выплачивается, если представлен неполный пакет документов и несколько других случаях.

Денежная помощь в Киевской области может быть назначена отдельным категориям украинцев в качестве компенсации за питание, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде Украины напомнили , что такие выплаты предусмотрены Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Получить компенсацию имеют право участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных инцидентов, относящихся к 1 или 2 категориям. Также на нее могут претендовать пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, отнесенные к категориям 1 или 2, а также лица, подвергшиеся радиационному облучению и официально имеющие соответствующий статус.

Подать заявление можно несколько способов. Для этого предусмотрены сервисные центры Пенсионного фонда, портал Действие, а также возможность обращения через уполномоченных представителей органов местного самоуправления или в Центры предоставления административных услуг.

Вместе с заявлением обязательно прилагаются копии документов: удостоверение участника ликвидации последствий аварии, участника ядерных аварий или потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или облучения (1-2 категория), а также справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или паспорт с соответствующим отметкой. Назначение компенсации производится в течение десяти дней после представления полного пакета.

В то же время, денежная помощь в Киевской области не выплачивается, если подан неполный пакет документов, в случае изменения места регистрации или лишения лица статуса участника ликвидации, пострадавшего от аварии или радиационного облучения (1-2 категория).

