У комунальній корпорації заздалегідь перепросили жителів столиці та гостей міста за тимчасові незручності через обмеження руху в Києві.

Обмеження руху в Києві вводиться комунальною корпорацією «Київавтодор» на окремих ділянках доріг української столиці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

20 вересня у Дарницькому районі столиці буде частково обмежено рух транспорту вулицею Тепловозною. Обмеження руху в Києві діятиме упродовж робочого дня – з 8 години ранку до 17 години вечора.

Причиною таких змін у дорожньому русі стали планові ремонтні роботи. Комунальне підприємство шляхово-експлуатаційного управління Дарницького району запланувало провести укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Затишної і аж до Харківського шосе.

Ці роботи є завершальним етапом оновлення дорожнього полотна і дозволять зробити пересування цією частиною Дарницького району більш безпечним та комфортним як для водіїв, так і для пасажирів громадського транспорту.

Окрім цього, триватиме ще одне обмеження руху в Києві. До 22 вересня у Шевченківському районі столиці буде частково обмежено пересування у підземному пішохідному переході на Майдані Незалежності. Про це також повідомили у «Київавтодорі».

Тут ремонтні бригади шляхово-експлуатаційного управління Шевченківського району здійснюватимуть відновлення обшивки стелі підземного переходу. Роботи розпочали зі сторони Алеї Героїв Небесної Сотні.

У комунальній корпорації наголошують, що ці заходи необхідні для забезпечення безпеки та подальшої надійної експлуатації об’єкта, адже підземні переходи є важливими елементами міської інфраструктури, якими щодня користуються тисячі киян і туристів.

