Дефіцит продуктів у Харківській області найбільше відображається на ринку олії та суміжних категоріях.

Дефіцит продуктів у Харківській області посилився через труднощі з вирощуванням соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

Найбільшої шкоди зазнала Херсонщина: посуха 2025 року змусила аграріїв частково знищувати посіви, а після руйнування Каховської ГЕС зрошення стало неможливим. Мінімальний рівень опадів ще більше загострив проблему.

Правобережні площі тривалий час потерпали від сухості, тому посіви довелося або переорювати, або викорчовувати. Перші дані врожайності виявилися критично низькими — лише 0,2–0,3 т/га. Додатковими причинами втрат стали весняні заморозки, буревії, шквали та нашестя сарани.

Фахівці підкреслюють: попри локальні негаразди, продовольчий баланс країни не досяг критичної позначки. У степових районах Кіровоградщини, Полтавщини, Миколаївщини та Одещини умови виявилися сприятливішими. Очікуваний загальний обсяг збору становитиме 13,5–14 млн тонн.

Попри це, регіональні ринки вже відчувають наслідки скорочення переробки. Частина підприємств переорієнтувалася на сою й ріпак, а запаси насіння помітно зменшилися. Це спричинило дефіцит олії, який напряму позначився на споживачах. Улітку 2025 року роздрібна ціна літра сягнула 80,62 грн, тоді як індекс споживчих цін у липні становив 100,4.

У мережі АТБ пляшка 0,9 л коштувала 72,27 грн, тоді як у Сільпо аналогічна позиція мала позначку 96,99 грн.

Отже, дефіцит продуктів у Харківській області найбільше відображається на ринку олії та суміжних категоріях. У магазинах уже спостерігається підвищення цін, тому покупцям радять уважно формувати кошики та орієнтуватися на вигідніші пропозиції.

