Дефіцит продуктів у Київській області найбільш помітний на ринку олії та супутніх категоріях.

Дефіцит продуктів у Київській області посилився через проблеми з вирощуванням соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

Найбільше постраждала Херсонщина, де посуха 2025 року змусила аграріїв частково знищувати посіви. Після руйнування Каховської ГЕС зрошення стало неможливим, а відсутність опадів лише поглибила кризу.

Правобережні площі тривалий час потерпали від сухості, через що плантації довелося переорювати або викорчовувати. Перші показники врожайності становили всього 0,2–0,3 т/га. Додаткові втрати принесли весняні заморозки, буревії, шквали та нашестя сарани.

Попри регіональні труднощі, продовольчий баланс країни залишається відносно стабільним. У степових зонах Кіровоградщини, Полтавщини, Миколаївщини та Одещини умови виявилися сприятливішими, що дозволяє розраховувати на загальний збір у межах 13,5–14 млн тонн.

Однак регіональні ринки вже відчувають скорочення обсягів переробки. Частина підприємств переорієнтувалася на сою та ріпак, тоді як запаси насіння зменшилися. Це спричинило дефіцит олії, який напряму торкнувся споживачів. Улітку 2025 року роздрібна ціна літра сягнула 80,62 грн, а індекс споживчих цін у липні склав 100,4.

У торговельних мережах вартість коливалася: у АТБ пляшка 0,9 л коштувала 72,27 грн, тоді як у Сільпо аналогічна позиція мала позначку 96,99.

Отже, дефіцит продуктів у Київській області найбільш помітний на ринку олії та супутніх категоріях. У магазинах уже зафіксовано зростання цін, тому покупцям рекомендують уважніше формувати кошики та звертати увагу на вигідніші пропозиції.

Джерело: Телеграф

