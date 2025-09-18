Подорожчання проїзду в Житомирі відбувається на фоні цих показників та впливає на планування витрат мешканців.

Подорожчання проїзду в Житомирі набуде чинності з 20 вересня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію пресслужба міської ради.

Виконавчий комітет затвердив нові тарифи на безготівковий проїзд у міському транспорті після детального аналізу економічних показників та складових тарифу. Рішення ухвалене на основі висновків робочої групи з розвитку громадського транспорту та розрахунків КП «Трамвайно-тролейбусне управління» і перевізників.

Необхідність коригування тарифів пов’язана зі збільшенням вартості електроенергії, пального, мастильних матеріалів, страхування транспортних засобів та обслуговування рухомого складу. Протягом останнього місяця близько 120 тисяч пільговиків скористалися безоплатним проїздом, а загальна кількість пасажирів міського транспорту досягла приблизно 850 тисяч осіб.

Через велике пільгове навантаження щорічне дофінансування КП «ЖТТУ» з місцевого бюджету становить близько 215 млн гривень. Держава не компенсує перевезення громадян пільгових категорій. За розрахунками підприємства, економічно обґрунтована вартість однієї поїздки нині становить 37,94 гривень у тролейбусі та 31,77 в автобусі.

27 категорій громадян, зокрема пенсіонери, люди з інвалідністю І та ІІ груп, учасники бойових дій, як і раніше, зможуть користуватися безоплатним проїздом. З 20 вересня тариф становитиме: у тролейбусі – 10 грн при оплаті транспортною картою та 12 грн при банківській картці; у міському автобусі – 15 грн незалежно від способу безготівкової оплати. Для учнів, пенсіонерів та пільговиків тарифи залишаються незмінними.

Для порівняння, у низці інших міст України тарифи вищі: у Вінниці – 12 грн в електротранспорті та 15 в автобусах, у Черкасах – 13 і 16 грн, у Луцьку – 8 та 18 грн, у Хмельницькому – 9 і 15 грн, у Львові – від 17 до 25 гривень залежно від маршруту.

