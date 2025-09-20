Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Харківській області стало наслідком перегляду тарифної структури.

Метою підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Харківській області є спрямування коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго», повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Харківській області відбудеться, зокрема на розподіл електричної енергії. Це рішення стало результатом перегляду та коригування тарифної структури, здійсненого після ретельного аналізу діяльності енергетичних компаній у попередні роки.

Основна мета запроваджених змін полягає у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів на погашення боргів перед НЕК «Укренерго» та забезпечення стабільної підготовки енергосистеми до нового опалювального сезону.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що перегляд тарифів виступає механізмом повернення коштів операторам системи розподілу за результатами попередніх перевірок. У відповідних документах уточнюється, що зміни охоплять 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, які надійдуть у період з вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на погашення існуючих боргів перед оператором системи передачі та на фінансування заходів, необхідних для безперебійного проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що першочергово отримані кошти будуть використані для підтримки генерації.

За оцінками експертів, вплив підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Харківській області на домогосподарства буде незначним і відчутно не позначиться на рівні їхніх витрат. Водночас бізнес-сектор зіткнеться з більшими викликами, адже зростання вартості розподілу електроенергії може збільшити операційні витрати підприємств, що, у свою чергу, стане додатковим чинником зростання цін на товари та послуги.

