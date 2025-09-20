Повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Харьковской области стало результатом пересмотра тарифной структуры.

Целью повышения тарифов на ЖКХ с 1 октября в Харьковской области является направление средств на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго», сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Харьковской области состоится, в частности, на распределение электрической энергии. Это решение стало результатом пересмотра и корректировки тарифной структуры, проведенной после тщательного анализа деятельности энергетических компаний в предыдущие годы.

Основная цель введенных изменений состоит в направлении дополнительных финансовых ресурсов на погашение долгов перед НЭК «Укрэнерго» и обеспечение стабильной подготовки энергосистемы к новому отопительному сезону.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что пересмотр тарифов выступает механизмом возврата средств операторам системы распределения по результатам предварительных проверок. В документах уточняется, что изменения охватят 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, поступающие в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на погашение существующих долгов перед оператором системы передачи и на финансирование мер, необходимых для бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода 2025/2026 годов.

Член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик уточнил, что первоначально полученные средства будут использованы для поддержки генерации.

По оценкам экспертов, влияние повышения тарифов на ЖКХ с 1 октября в Харьковской области на домохозяйства будет незначительным и ощутимо не отразится на уровне их расходов. В то же время, бизнес-сектор столкнется с большими вызовами, ведь рост стоимости распределения электроэнергии может увеличить операционные расходы предприятий, что, в свою очередь, станет дополнительным фактором роста цен на товары и услуги.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: некоторым украинцам могут отказать в льготе и изменить размер выплат.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как получить квартиру в 2025 году, пошаговая инструкция.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Харькове: как можно получить денежные надбавки.