Обмеження руху в Києві торкнеться пішоходів на Майдані Незалежності, де з 16 до 22 вересня частково перекриють доступ у підземному переході, передає Politeka.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Причиною стало проведення ремонтних робіт. Спеціалісти ШЕУ Шевченківського району виконуватимуть відновлення обшивки стелі переходу. Роботи організують із боку Алеї Героїв Небесної Сотні, тому тимчасові зміни руху є неминучими.

У комунальній корпорації звернулися до мешканців столиці та гостей міста з проханням заздалегідь враховувати обмеження при плануванні власних маршрутів. Це допоможе уникнути незручностей і заощадити час у центральній частині столиці.

Крім того, раніше повідомлялося про інші важливі зміни транспортної інфраструктури. Так, орієнтовно до серпня 2026 року триватиме капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною. На цій ділянці вже діють часткові обмеження руху транспорту. Роботи проводять поруч зі станцією метро «Осокорки».

Також до 10 жовтня обмежуватиметься рух автомобілів у Дарницькому районі. Дорожники ремонтують покриття на відрізку від вулиці Анни Ахматової до будинку №2 на вулиці Драгоманова.

Отже, обмеження руху в Києві відбуваються одразу на кількох важливих локаціях. Із урахуванням масштабності робіт мешканцям варто уважніше ставитися до вибору шляхів пересування та завчасно планувати подорожі містом.

До слова, на Київщині також запровадили новий графік поїздів. Його вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" через низку ремонтних робіт на залізницних коліях.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Київській області: українці можуть отримати спеціальні надбавки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: розпочався прийом заявок, що варто знати про виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: на що можна розраховувати у вересні.