Ограничение движения в Киеве коснется пешеходов на Майдане Незалежности, где с 16 по 22 сентября частично перекроют доступ в подземном переходе, передает Politeka.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Причиной стало проведение ремонтных работ. Специалисты ШЭУ Шевченковского района будут выполнять восстановление потолочной обшивки перехода. Работы организуют со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни, поэтому временные изменения движения неизбежны.

В коммунальной корпорации обратились к жителям столицы и гостям с просьбой заранее учитывать ограничения при планировании собственных маршрутов. Это поможет избежать неудобств и сэкономить время в центральной части столицы.

Кроме того, ранее сообщалось о других важных изменениях транспортной инфраструктуры. Так, ориентировочно до августа 2026 будет продолжаться капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной. На этом участке уже действуют частные ограничения движения транспорта. Работы проводятся рядом со станцией метро «Осокорки».

Также до 10 октября будет ограничено движение автомобилей в Дарницком районе. Дорожники ремонтируют покрытие на отрезке от улицы Анны Ахматовой до дома №2 по улице Драгоманова.

Следовательно, ограничения движения в Киеве проходят сразу на нескольких важных локациях. С учетом масштабности работ жителям следует внимательнее относиться к выбору путей передвижения и заранее планировать поездки по городу.

К слову, в Киевской области также ввели новый график поездов. Его вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за ряда ремонтных работ на железнодорожных путях.

