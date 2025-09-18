Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї окремі види грошової допомоги для ВПО у Черкаській області не беруться до уваги.

Українців цікавить, чи враховують грошову допомогу для ВПО у Черкаській області до середньомісячного сукупного доходу під час оформлення житлової субсидії, пише Politeka.net.

Фахівці "Юридичного порадника для ВПО" пояснили, що потрібно про це знати.

У нещодавньому роз’ясненні йдеться про те, що під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї окремі види грошової допомоги для ВПО у Черкаській області не беруться до уваги.

Зокрема, не враховуються разові допомоги, серед яких компенсації чи одноразові соціальні виплати, а також грошове забезпечення військовослужбовців у період їхньої безпосередньої участі в бойових діях.

Фахівці наголошують: логіка цих рішень доволі проста. Якщо йдеться про одноразову грошову допомогу для ВПО у Черкаській області або про спеціальні виплати, які військовий отримує саме під час виконання бойових завдань, то вони не повинні впливати на право його родини на інші види державної допомоги. Це дозволяє уникнути ситуацій, коли тимчасові чи разові кошти могли б знизити рівень підтримки, необхідної для довгострокового виживання та адаптації родини.

Окремо врегульоване питання щодо грошового забезпечення військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Держава передбачила, що їхні сім’ї мають право на отримання щомісячних виплат за військового, котрий перебуває в полоні, інтернований або визнаний безвісно відсутнім.

Ці кошти нараховуються до того моменту, поки чинний відповідний наказ командира, або ж до моменту ухвалення рішення суду, яке може підтвердити відсутність особи чи оголосити її померлою.

Важливо, що такі нарахування надходять щомісяця, а отже, вони зараховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Тобто родини, які отримують ці кошти за свого захисника, повинні розуміти, що зазначені виплати враховуються при обчисленні їхнього загального доходу.

