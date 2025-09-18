Робота для пенсіонерів у Львові доступна завдяки актуальним пропозиціям від кількох роботодавців, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua представлені варіанти працевлаштування для людей із різним досвідом та навичками, що дозволяє підбирати зручні посади.

Наприклад, кафе «Язиката Теща», розташоване на проспекті Свободи, шукає працівницю для миття посуду. Заробітна плата складає 12 000 гривень, додатково надаються бонуси та харчування. Графік змінний – три через три дні, з 08:00 до 20:00. До обов’язків входить утримання кухні та зали в чистоті, миття інвентарю та посуду.

У мережі супермаркетів «Сільпо» є вакансія вантажника з оплатою від 25 200 до 35 800 гривень, залежно від зміни. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, корпоративні бонуси, безкоштовне таксі після завершення робочого дня та знижки на товари. Основні завдання – приймання вантажів, розвантаження, сортування продукції та підтримання порядку на складі. Пропозиція підходить для студентів, людей похилого віку та осіб із інвалідністю.

Компанія Rom LTD оголосила набір водіїв категорії С або С1 для доставки металочерепиці та профнастилу. Вимога – мінімум рік практичного досвіду. Робота передбачає перевезення вантажів автомобілями МАЗ чи МАН із причепом по регіонах Західної України. Заробіток – 30 000–36 000 гривень із можливістю премій.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні напрямки – від кухонного обслуговування до логістики. Вакансії надають стабільну оплату, соціальні гарантії та можливість залишатися активними після виходу на пенсію.

