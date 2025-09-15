Впровадження нового графіка руху транспорту у Львові дозволить мешканцям ефективніше планувати пересування містом і скоротить час у дороз.

У Львові запроваджено новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Львівській міській раді.

Автобуси маршруту №21 з понеділка, 15 вересня, курсуватимуть за подовженою схемою, що охоплює район Малоголосківської.

Маршрут пролягатиме через вулиці Під Голоском та Щепову. Транспорт тепер не обмежуватиметься зупинкою “Варшавська” на проспекті Чорновола, а продовжить рух у напрямку Малоголосківської. На маршруті з’являться чотири додаткові зупинки: “Варшавська”, “Кругла” та “Щепова” (кінцева) у напрямку до Малоголосківської, а також “Кругла” у зворотному напрямку.

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олега Забарила, нова схема дозволить мешканцям мікрорайону безпосередньо потрапляти до центру міста, автостанції «Західна» та інших важливих точок, що спростить щоденні поїздки та зробить транспортне сполучення більш зручним.

№21 пролягатиме через кільцеву дорогу біля ТЦ “Три слони” та гіпермаркету “Епіцентр”, вулиці Городоцьку, Ряшівську, Є. Патона, І. Виговського, Володимира Великого, Княгині Ольги, Академіка Сахарова, М. Коперника, П. Дорошенка, проспект Свободи, пл. Різні, проспект В. Чорновола, Варшавську, Під Голоском, Щепову та зворотними шляхами по тих же локаціях.

Обслуговує маршрут ПАТ “Львівське АТП-14630”. У будні на лінії працюватиме 12 автобусів, у вихідні — шість одиниць транспорту. Впровадження нового графіка руху транспорту у Львові дозволить мешканцям ефективніше планувати пересування містом і скоротить час у дорозі завдяки новим зупинкам та подовженій схемі.

