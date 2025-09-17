Дефіцит продуктів у Кривому Розі вже впливає на ринок і змушує населення регулювати витрати та підбирати більш економні варіанти продуктів.

У Кривому Розі очікується дефіцит продуктів, що здатен вплинути на вартість хлібобулочних виробів, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі вже відчувають зміни на ринку, а підвищення цін стає відчутним.

Аналітики підкреслюють, що середня ціна пшеничного батона може сягати 55 гривень, що на 20–25% перевищує нинішній рівень. Основним фактором зростання вартості експерти називають подорожчання палива, яке безпосередньо впливає на логістичні процеси — від доставки зерна до постачання готової продукції у магазини.

Іван Ус, консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснює: Україна має достатньо зерна та виробничих потужностей для випікання хліба, проте витрати на транспорт залишаються ключовим чинником формування кінцевої ціни. Поступове збільшення тарифів на пальне відчутно впливає на роздрібну вартість хлібобулочних виробів.

Ситуацію ускладнюють також руйнування виробничих та логістичних об’єктів під час обстрілів. Такі події можуть посилити дефіцит продуктів у Кривому Розі та спричинити ще більше підвищення цін на хліб.

На початок серпня 2025 року середня ціна нарізного батона «Рум’янець» вагою 450 г складала 27,90 грн, пшеничного 600–650 г — 42,99–44,72 грн, житнього «Бородинський» 300 г — 44,90. Очікуване підвищення до 55 гривень створює серйозне навантаження на сімейні бюджети.

Фахівці радять заздалегідь планувати покупки, звертати увагу на акції та спеціальні пропозиції. Дефіцит продуктів у Кривому Розі вже впливає на ринок і змушує населення регулювати витрати та підбирати більш економні варіанти продуктів.

Джерело: agroweek

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.