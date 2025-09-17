Дефицит продуктов в Кривом Роге уже сказывается на рынке и вынуждает население регулировать расходы и выбирать более экономичные варианты продуктов.

В Кривом Роге ожидается дефицит продуктов , способных повлиять на стоимость хлебобулочных изделий, сообщает Politeka.

Местные жители уже ощущают изменения на рынке, а повышение цен становится ощутимым.

Аналитики подчеркивают, что средняя цена пшеничного батона может достигать 55 гривен, что на 20–25% превышает нынешний уровень. Основным фактором роста стоимости эксперты называют подорожание топлива, непосредственно влияющее на логистические процессы — от доставки зерна до поставки готовой продукции в магазины.

Иван Усс, консультант Национального института стратегических исследований, объясняет: у Украины достаточно зерна и производственных мощностей для выпечки хлеба, однако расходы на транспорт остаются ключевым фактором формирования конечной цены. Постепенное увеличение тарифов на горючее ощутимо влияет на розничную стоимость хлебобулочных изделий.

Ситуацию усложняют также разрушение производственных и логистических объектов при обстреле. Такие события могут усилить дефицит продуктов в Кривом Роге и вызвать еще большее повышение цен на хлеб.

На начало августа 2025 года средняя цена нарезного батона «Румянец» весом 450 г составляла 27,90 грн, пшеничного 600–650 г – 42,99–44,72 грн, ржаного «Бородинский» 300 г – 44,90. Ожидаемое повышение до 55 гривен создает серьезную нагрузку на семейные бюджеты.

Специалисты советуют заранее планировать покупки, обращать внимание на акции и спецпредложения. Дефицит продуктов в Кривом Роге уже влияет на рынок и заставляет население регулировать расходы и подбирать более экономные варианты.

Источник: agroweek

