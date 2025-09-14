Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі забезпечує не лише базові потреби, а й комплексну соціальну та психологічну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі продовжує надаватися завдяки ініціативі Карітасу Кривий Ріг за підтримки Карітас Норвегія, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає офіційна сторінка організації.

Громадяни можуть отримати ваучери для придбання гігієнічних наборів у магазинах АТБ, якщо належать до однієї з визначених категорій: особи з інвалідністю І або ІІ групи, лежачі хворі та сім’ї з дітьми з інвалідністю. Окрім цього, необхідно відповідати ще одній умові — мати статус внутрішньо переміщеної особи та проживати у Кривому Розі або бути місцевим мешканцем, житло якого постраждало від обстрілів, підтверджене актом або медичною довідкою. Для уточнення деталей та реєстрації варто звертатися за номером 0 800 336 734 у робочі дні з 10:00 до 16:00.

Крім забезпечення гігієнічними наборами, Карітас Кривий Ріг продовжує роботу кризового центру, що діє при парафіяльному центрі «Рідна хата» на парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Тут люди, які опинилися у критичних обставинах, можуть отримати комплексну підтримку. Фахівці центру проводять консультації кейс-менеджера, допомагають у складанні індивідуального плану вирішення проблем та перенаправляють на додаткову соціальну допомогу.

Юридичні послуги охоплюють консультування щодо прав людини, соціальних гарантій, відновлення документів, оформлення заяв до поліції або органів влади, підготовку скарг, позовів і супровід у судових та адміністративних процесах. Психологічна підтримка допомагає подолати стрес, тривогу, стабілізує емоційний стан та надає практичні поради у складних ситуаціях. Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, що дозволяє забезпечити адресну підтримку саме тим, хто її потребує.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі забезпечує не лише базові потреби, а й комплексну соціальну та психологічну підтримку, роблячи життя більш стабільним і безпечним для вразливих категорій населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.