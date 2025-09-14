Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге обеспечивает не только базовые нужды, но и комплексную социальную и психологическую поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге продолжает оказываться благодаря инициативе Каритаса Кривой Рог при поддержке Каритас Норвегия, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет официальная страница организации.

Граждане могут получить ваучеры для приобретения гигиенических наборов в магазинах АТБ, если они относятся к одной из определенных категорий: лица с инвалидностью I или II группы, лежащие больные и семьи с детьми с инвалидностью. Кроме того, необходимо соответствовать еще одному условию — иметь статус внутренне перемещенного лица и проживать в Кривом Роге или быть местным жителем, жилье которого пострадало от обстрелов, подтвержденное актом или медицинской справкой. Для уточнения деталей и регистрации следует обращаться по номеру 0800336734 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Кроме обеспечения гигиеническими наборами, Каритас Кривой Рог продолжает работу кризисного центра, действующего при приходском центре «Рідна хата» на приходе Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Здесь люди, оказавшиеся в критических обстоятельствах могут получить комплексную поддержку. Специалисты центра проводят консультации кейс-менеджера, помогают в составлении индивидуального плана решения проблем и перенаправляются на дополнительную социальную помощь.

Юридические услуги охватывают консультирование по правам человека, социальным гарантиям, восстановлению документов, оформлению заявлений в полицию или органы власти, подготовку жалоб, исков и сопровождение в судебных и административных процессах. Психологическая поддержка помогает преодолеть стресс, тревогу, стабилизирует эмоциональное состояние и дает практические советы в сложных ситуациях. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа, что позволяет обеспечить адресную поддержку именно нуждающимся.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге обеспечивает не только базовые потребности, но и комплексную социальную и психологическую поддержку, делая жизнь более стабильной и безопасной для уязвимых категорий населения.

