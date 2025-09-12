Представники підприємства перепросили за обмеження руху транспорту в Києві та незручності, які можуть виникнути у водіїв і мешканців під час проведення ремонту.

Обмеження руху транспорту в Києві вводиться на окремих частинах столичних вулиць, тому варто знати, скільки триватимуть обмеження, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в КМДА.

У період з 12 вересня до 31 жовтня у столиці вводиться часткове обмеження руху транспорту в Києві в Подільському районі, на вулиці Василя Порика.

За офіційною інформацією, працівники комунального підприємства шляхово-експлуатаційного управління Подільського району міста Києва проведуть поточний ремонт дорожнього покриття. Роботи розгорнуться на ділянці від будинку № 7 на вулиці Василя Порика і простягатимуться у напрямку проспекту Свободи.

У корпорації підкреслили, що ці заходи є необхідними для покращення стану дорожньої інфраструктури, аби забезпечити комфортний та безпечний рух автомобілів у подальшому. Водночас у «Київавтодорі» попросили мешканців і водіїв поставитися з розумінням до можливих тимчасових незручностей, які можуть виникати під час проведення робіт, та заздалегідь враховувати обмеження при плануванні власних маршрутів пересування.

Крім того, у період з 12 до 14 вересня запроваджене ще одне тимчасове обмеження руху транспорту в Києві. Воно стосуватиметься Гостомельського шосе, що пролягає у Святошинському районі міста. Як уточнили у «Київавтодорі», комунальне підприємство шляхово-експлуатаційного управління Святошинського району проведе на цій ділянці дороги поточний ремонт у напрямку вулиці Міської.

Представники підприємства перепросили за можливі труднощі, які можуть виникнути у водіїв і мешканців під час проведення ремонту, та закликали водіїв уважно стежити за дорожніми знаками, що попереджатимуть про зміну організації руху.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Київській області: українці можуть отримати спеціальні надбавки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: розпочався прийом заявок, що варто знати про виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: на що можна розраховувати у вересні.