Через дефіцит робочих рук, через еміграцію та війну з'являється все більше вакансій, де пропонується робота для пенсіонерів в Одесі, повідомляє Politeka.net.
Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.
Пропонується робота на посаду техніка з ремонту, мерчендайзер з власним автомобілем, яка оплачується зарплатою у розмірі від 30 000 – 40 000 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.
Вимоги до кандидата:
- наявність власного автомобіля;
- знання і розуміння роботи технічного мерчендайзера та бажання працювати у цьому напрямку;
- базові навички роботи з інструментом (шурупокрут, викрутка);
акуратність і відповідальність;
- орієнтованість на результат.
Обов'язки на посаді:
- робота за маршрутом в роздрібних точках продажів з відомими брендами (Т-кіоски, магазини, АЗС) в межах закріпленого регіону;
- проведення технічного обслуговування торгового електрообладнання (підсвічування рекламних площ, ілюмінаційного зображення вітрин тощо) за необхідністю;
- антипилова обробка та діагностичне обслуговування обладнання;
звітність і коректна робота з програмою в смартфоні.
Також робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться на посаду охоронця в супермаркеті, яка оплачується зарплатою у розмірі від 22 500 до 27 000 гривень.
Пропонується кандидатам офіційне працевлаштування; можливості кар'єрного росту та розвитку у сучасній компанії; забезпечення паливно-мастильними матеріалами в повному обсязі; оплату амортизації Вашого автомобіля та мобільного зв’язку.
Вимоги до кандидата:
- відповідальність та дисциплінованість;
- комунікабельність;
- бажання працювати;
- гарна фізична форма.
Обов'язки на посаді:
- Охорона об'єкта та матеріальних цінностей;
- Контроль порядку та затримання осіб, які вчинили розкрадання.
