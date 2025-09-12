Робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться для низки спеціалістів, там українцям обіцяють хороші умови.

Через дефіцит робочих рук, через еміграцію та війну з'являється все більше вакансій, де пропонується робота для пенсіонерів в Одесі, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Пропонується робота на посаду техніка з ремонту, мерчендайзер з власним автомобілем, яка оплачується зарплатою у розмірі від 30 000 – 40 000 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Вимоги до кандидата:

наявність власного автомобіля;

знання і розуміння роботи технічного мерчендайзера та бажання працювати у цьому напрямку;

базові навички роботи з інструментом (шурупокрут, викрутка);

акуратність і відповідальність;

акуратність і відповідальність; орієнтованість на результат.

Обов'язки на посаді:

робота за маршрутом в роздрібних точках продажів з відомими брендами (Т-кіоски, магазини, АЗС) в межах закріпленого регіону;

проведення технічного обслуговування торгового електрообладнання (підсвічування рекламних площ, ілюмінаційного зображення вітрин тощо) за необхідністю;

антипилова обробка та діагностичне обслуговування обладнання;

звітність і коректна робота з програмою в смартфоні.

Також робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться на посаду охоронця в супермаркеті, яка оплачується зарплатою у розмірі від 22 500 до 27 000 гривень.

Пропонується кандидатам офіційне працевлаштування; можливості кар'єрного росту та розвитку у сучасній компанії; забезпечення паливно-мастильними матеріалами в повному обсязі; оплату амортизації Вашого автомобіля та мобільного зв’язку.

Вимоги до кандидата:

відповідальність та дисциплінованість;

комунікабельність;

бажання працювати;

гарна фізична форма.

Обов'язки на посаді:

Охорона об'єкта та матеріальних цінностей;

Контроль порядку та затримання осіб, які вчинили розкрадання.

