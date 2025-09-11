Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області встановлює нові розцінки на опалення, гарячу і холодну воду та стоки.

У Одеській області було затверджено підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає місцева влада.

10 вересня виконавчий комітет міста ухвалив нові розцінки на централізоване опалення, холодну та гарячу воду, а також водовідведення.

Щодо теплової енергії, тариф від атомної електростанції зріс на 19,57 грн, або на 12,3 % порівняно з попереднім і становить 167,73 грн за 1 Гкал без ПДВ. Постачання опалення та гарячої води через КП ТВКГ для населення встановлено у розмірі 714,00 грн за 1 Гкал з ПДВ на період з жовтня 2025 року по вересень 2026-го.

Водночас на даний момент діє мораторій на підвищення вартості для громадян, тому платіжна сума залишиться на рівні 412,78 грн за 1 Гкал, що було встановлено на початку 2022 року. Як пояснила начальниця управління економічного розвитку Тетяна Тацієнко, нові тарифи набудуть чинності лише після закінчення війни. Держава має відшкодовувати різницю тарифів, але поки що цього не відбувається, а борг перед КП ТВКГ досяг 98 мільйонів гривень.

Щодо холодного водопостачання та стоків, виконавчий комітет затвердив тарифи на рівні 43,08 грн за м³ для водопостачання та 57,60 грн за м³ для водовідведення з ПДВ. Рішення набирає чинності з 10 вересня 2025 року. Мешканці з доходом нижче двох прожиткових мінімумів можуть звернутися за компенсацією до управління соціального захисту.

За словами Тетяни Тацієнко, прийняті тарифи є економічно обґрунтованими, перевірені фахівцями управління та зменшені порівняно з пропозиціями атомної станції та КП ТВКГ.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області встановлює нові розцінки на опалення, гарячу і холодну воду та стоки, забезпечуючи економічно обґрунтовані умови для постачання комунальних ресурсів, при цьому для населення, яке підпадає під мораторій, плата залишиться на попередньому рівні.

