Прогноз погоди на 10 днів у Запоріжжі показує, що період із 12 по 21 вересня буде досить різноманітним у температурному режимі та силі вітру, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

За даними синоптиків, у суботу, 12 вересня, стовпчики термометрів коливатимуться від +24 до +14. Наступного дня, 13 числа, температурні показники знову піднімуться до +24 вдень та знизиться до +12 вночі, при цьому подих повітря змінить напрямок на північний, пориви до 10 м/с.

У понеділок, 15-го, повітря прогріється до +21 вдень, а вночі охолоне до +11. Вітер буде північного напрямку, поривчастість сягає 11 м/с. Наступні дні, 16–18 числа, очікуються зі схожим тепловим режимом: вдень +24, вночі від +12 до +13. Опадів у цей період не прогнозують, що забезпечує сухі та сонячні умови.

19–21 вересня температура повітря вдень становитиме від +21 до +22 градусів, вночі від +11 до +13. Напрямок повітря варіюватиметься між південно-західним і північно-західним, пориви до 9 м/с. Лише у неділю, 20 числа, можливі невеликі опади, що становитимуть приблизно 2,7 мм у рідкому еквіваленті. Решта діб прогнозуються сухими, без істотних дощів, що створює сприятливі умови для перебування на свіжому повітрі.

Отже, прогноз погоди на 10 днів у Запоріжжі свідчить про переважно стабільний теплий період із невеликими коливаннями температури. Сонячність з невеликим вітром чергуватимуться із прохолодними ночами, а опади очікуються лише в один із днів, що дозволяє планувати активності на свіжому повітрі з мінімальним ризиком несприятливих погодних умов.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни