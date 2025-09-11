Прогноз погоды на 10 дней в Запорожье показывает, что период с 12 по 21 сентября будет достаточно разным в температурном режиме и силе ветра, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

По данным синоптиков, в субботу, 12 сентября, столбики термометров будут колебаться от +24 до +14. На следующий день, 13 числа, температурные показатели снова поднимутся до +24 днем ​​и снизится до +12 ночью, при этом воздух воздуха изменит направление на северное, порывы до 10 м/с.

В понедельник, 15-го, воздух прогреется до +21 днем, а ночью остынет до +11. Ветер будет северного направления, порывистость достигает 11 м/с. Следующие дни, 16–18 числа, ожидаются с подобным тепловым режимом: днем ​​+24, ночью от +12 до +13. Осадки в этот период не прогнозируют, что обеспечивает сухие и солнечные условия.

19–21 сентября температура воздуха будет днем ​​от +21 до +22 градусов, ночью от +11 до +13. Направление воздуха будет варьироваться между юго-западным и северо-западным порывы до 9 м/с. Только в воскресенье, 20 числа, возможны небольшие осадки, которые составят примерно 2,7 мм в жидком эквиваленте. Остальные сутки прогнозируются сухими, без существенных дождей, что создает благоприятные условия для пребывания на свежем воздухе.

Итак, прогноз погоды на 10 дней в Запорожье свидетельствует о преимущественно стабильном теплом периоде с небольшими колебаниями температуры. Солнечность с небольшим ветром будут чередоваться с прохладными ночами, а осадки ожидаются лишь в один из дней, что позволяет планировать активность на свежем воздухе с минимальным риском неблагоприятных погодных условий.

