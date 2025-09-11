Дефіцит продуктів у Вінницькій області залишається серйозною загрозою для стабільності цін і забезпечення продовольства.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області у сезоні 2025/26 загрожує посилитися через обмежені запаси пшениці високого класу, необхідної для борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

На конференції «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський заявив, що загальний урожай зернових культур у країні прогнозується на рівні близько 21 млн тонн. Продовольчої пшениці очікується 10,3 млн т, а зерна 1–2 класу, потрібного для виготовлення борошна преміум-якості, передбачається лише 1,7 млн т.

Фахівець зазначив, що зростає конкуренція між переробниками та експортерами за обмежену кількість якісного зерна. Аграрії, які можуть зберігати продукцію протягом кількох років, не поспішають її продавати. Це створює ризики для стабільності цін і обмежує доступність борошна та хлібної продукції для населення.

Особливу увагу Рибчинський приділив житу. Внутрішнє виробництво не покриває повністю потребу ринку. У 2025/26 маркетинговому році очікується імпорт близько 9 тис. тонн, тоді як у попередньому сезоні він складав лише 1,6 тис. тонн. Ситуація формує стійкий дефіцит сировини і може впливати на ціни хліба та продукції борошномельної промисловості.

Експерт додав, що існуюча структура виробництва та поведінка фермерів здатні спричинити додаткове підвищення вартості борошна. Дефіцит зерна високого класу вже визначає роботу підприємств, а обмежена доступність продовольчої пшениці створює потенційні ризики для продовольчої безпеки України.

Отже, дефіцит продуктів у Вінницькій області залишається серйозною загрозою для стабільності цін і забезпечення продовольства, що вимагає пильного контролю на всіх рівнях.

Джерело: Agravery.com

