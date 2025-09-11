Дефицит продуктов в Винницкой области в сезоне 2025/26 грозит усилиться из-за ограниченных запасов пшеницы высокого класса, необходимой для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

На конференции «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский заявил, что общий урожай зерновых культур в стране прогнозируется на уровне около 21 млн тонн. Продовольственной пшеницы ожидается 10,3 млн т, а зерна 1–2 класса, необходимого для изготовления муки премиум-качества, предполагается всего 1,7 млн ​​т.

Специалист отметил, что растет конкуренция между переработчиками и экспортерами за ограниченное количество качественного зерна. Аграрии, которые могут хранить продукцию несколько лет, не спешат ее продавать. Это создает риски стабильности цен и ограничивает доступность муки и хлебной продукции для населения.

Особое внимание Рыбчинский уделил ржи. Внутреннее производство не полностью покрывает потребность рынка. В 2025/26 маркетинговом году ожидается импорт около 9 тыс. тонн, в то время как в предыдущем сезоне он составлял всего 1,6 тыс. тонн. Ситуация формирует устойчивый дефицит сырья и может оказывать влияние на цены хлеба и продукции мукомольной промышленности.

Эксперт добавил, что существующая структура производства и поведение фермеров способны вызвать дополнительное повышение стоимости муки. Дефицит зерна высокого класса уже определяет работу предприятий, а ограниченная доступность продовольственной пшеницы создает потенциальные риски для продовольственной безопасности Украины.

Следовательно, дефицит продуктов в Винницкой области остается серьезной угрозой стабильности цен и обеспечения продовольствия, что требует тщательного контроля на всех уровнях.

Источник: Agravery.com

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.

Также Politeka писала о повышении цен на отопление.

Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.