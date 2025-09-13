Дефіцит продуктів у Кіровоградській області залишається серйозним викликом для стабільності цін і забезпечення продовольства.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області у сезоні 2025/26 може поглибитися через обмежену кількість високоякісної пшениці, необхідної для борошномельної промисловості, повідомляє Politeka.

Голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський на конференції «ХЛІБ.ua» зазначив, що прогнозований урожай зернових в країні складе приблизно 21 млн тонн, з яких обсяг продовольчої пшениці очікується на рівні 10,3 млн т. При цьому зерно 1–2 класу, потрібне для виготовлення борошна високої якості, оцінюється лише в 1,7 млн т.

Експерт підкреслив, що конкуренція між переробними підприємствами та експортерами за обмежені обсяги якісного зерна зростає. Аграрії, маючи можливість зберігати продукцію протягом кількох років, не поспішають реалізовувати її. Це створює потенційні ризики для стабільності цін і обмежує доступність борошна та хлібної продукції для споживачів.

Особливу увагу Рибчинський приділив житу. Внутрішнє виробництво цієї культури не покриває потреби ринку повністю. У маркетинговому році 2025/26 очікується імпорт близько 9 тис. тонн, тоді як у попередньому сезоні він становив лише 1,6 тис. тонн. Така ситуація формує стабільний дефіцит сировини та здатна впливати на вартість хліба та продукції борошномельної галузі.

Фахівець додав, що сучасна структура виробництва і поведінка аграріїв можуть спричинити подальше підвищення ціни борошна. Уже зараз дефіцит зерна високого класу визначає роботу підприємств, а обмежена доступність продовольчої пшениці створює потенційні ризики для продовольчої безпеки України.

Отже, дефіцит продуктів у Кіровоградській області залишається серйозним викликом для стабільності цін і забезпечення продовольства, що потребує уважного контролю на всіх рівнях.

Джерело: Agravery.com

