Звичайних українців завжди хвилює питання підвищення тарифів на електроенергію в Кіровоградській обалсті, адже це може стати новим ударом по гаманцю.

Підвищення тарифів на електроенергію у Кіровоградській області очікується певних категорій споживачів, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на електроенергію у Кіровоградській області стосуватиметься насамперед компаній, які отримують електрику від обленерго з номінальною напругою вище або нижче 27,5 кВ.

Для споживачів першого класу зростання становитиме приблизно 14%, а для другого - близько 23%. Це рішення затвердили на засіданні Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26 серпня 2025 року.

Причиною росту називають необхідність зменшити боргове навантаження на ринку та підготувати аварійні запаси на випадок обстрілів.

Водночас для населення нічого не змінюється. Ціна, яку уряд затвердив ще з 1 червня 2024 року, залишається фіксованою і складає 4,32 грн за кіловат-годину.

Вартість не диференціюється за обсягом споживання і діятиме до кінця жовтня 2025 року. Експерти зазначають, що підвищення тарифів на електроенергію для населення на даний момент недоцільне.

Тож нововведення стосуються таких обленерго, як "Кіровоградобленерго", де очікують найбільший стрибок розцінок. Менше зміни торкнуться обленерго у Чернігівській, Львівській та Черкаській областях.

Це пов’язано з тим, що різні регіони мають різну напругу та різні обсяги споживання, а розцінки розраховують із врахуванням цих особливостей.

Попри те, що для населення вартість електрики залишається стабільною, нововведення все ж означають, що підприємства і компанії-оператори систем розподілу змушені будуть сплачувати більше за кіловат-годину.

Це дозволить державі підготувати енергосистему до можливих аварійних ситуацій і забезпечити необхідні резерви струму.

Джерело

